Армии двух государств достаточно боеспособны по европейским меркам.

Венгерские и сербские высшие чиновники планируют увеличить степень взаимного вовлечения в совместные оборонительные проекты. И если стратегическое сотрудничество между Будапештом и Белградом покажет проверку временем, то нельзя исключать и появление между странами общего военного альянса. Соответствующее заявление сделал сербский общенациональный лидер Александр Вучич.

Сербский президент объяснил, что военное сотрудничество между государствами – это не только покупка вооружений и оборонных систем, но и проведение как двусторонних, так и многонациональных учений оборонительного и наступательного характеров, как и заметное стороннему наблюдателю военно-техническое сотрудничество. Слова Вучича приводит издание «Sputnik Сербия».









Так сербский президент объявил, что МО Венгрии и Сербии в этом году поставили цель провести наибольшее количество совместных встреч и не менее 79 маневров. Так по итогам 2023 года таких мероприятий было всего 48.

Как резюмировал Вучич, венгерский премьер Орбан поддержал его инициативу по сближению в военной сфере.