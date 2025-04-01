Вашингтон хочет распоряжаться ресурсами без привлечения европейских компаний.

Если Соединенные Штаты и Украина заключат ресурсную сделку по запасам подземных недр, то буквы потенциального соглашения должны соответствовать законам Европейского Союза. Такого мнения придерживается перешедшая в статус и.о. руководительницы немецкого МИД Анналена Бербок.

Высокопоставленная дипломат в рамках журналисткой беседы объявила, что Евросоюз уже имеет собственную сделку с украинским государствам по запасам редкоземельных металлов. Теперь все последующие сделки Киева должны соответствовать общеевропейскому законодательству. Как пояснила логику собственной мысли Бербок, так необходимо из-за того, что это европейский континент, куда тоже входит Украина.









Ранее в западных медиа появились информационные статьи с известиями о том, что Вашингтон направил на Украину обновленный проект соглашения о национальных украинских ресурсах. В измененной сделке теперь Белый дом будет контролировать все украинские ископаемые, а не только редкоземельные запасы, как предусматривалось ранее. Причем ужесточенный документ не предусматривает никаких гарантий безопасности для Киева со стороны Вашингтона.

На днях Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пытался изменить условия ресурсной сделки, выдвинув в качестве требования участие Украины в НАТО.