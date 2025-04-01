Против всех крупных стран решения Вашингтона могут оказаться бесполезными.

Япония, КНР и Южная Корея договорились, что три азиатских государства вместе дадут отпор заградительным тарифам Соединенных Штатов, если их в Вашингтоне решатся ввести, проинформировал собственных читателей сетевой ресурс The Standart, опубликовавший соответствующее заявление китайских чиновников, размещенное на официальном профиле государственной компании CCTV.

В публикации гонконгских журналистов указано, что официальные Сеул и Токио рассматривают приобретение полупроводникового сырья у Пекина в приоритетном порядке. Ответный шаг со стороны Пекина – покупка уже у Японии и Южной Кореи готовых электронных блоков, созданных на основе импортированного китайского сырья. Об этом написали в профиле «Юйюань Тантянь» китайской соцсети Weibo.

Три государства договорились создать единую «логистическую магистраль» по поставкам, как и улучшить взаимодействие в вопросах экспортного контроля.

О том, что в Азии не сидят сложа руки в качестве поиска ответа на действия из-за океана, если Трамп захочет ввести заградительные торговые барьеры уже со 2 апреля, ранее рассказывали корреспонденты Reuters.