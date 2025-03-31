Боеприпас трудно перехватить, а ещё трудней взять на мушку Су-30, который запускает снаряд с полубаллистической траекторией полёта вне действия любой современной ПВО.

В Индии силами специалистов организации оборонных исследований представили цифровой рендер многофункциональную истребителя Су-30МКИ, в качестве боевого оснащения получившего четыре управляемых ракетных боеприпаса класса «воздух-поверхность» RudraM-III, рассказали журналисты из IDRW.

В материале указывается, что боеприпас без проблем справится с «демонтажем» хорошо защищенных целей: позиций с РЛС-установками, углубленных бункеров, особо охраняемых периметров с объектами инфраструктуры.









Отметим, что предыдущие версии ракет, таких как RudraM-I и RudraM-II, имели свою специализацию. Первая представляет собой противорадиолокационный вариант, наводящийся на излучение работающих источников РЛС с максимальной дальностью полёта до 200 км. Второй боеприпас осуществляет оперативный полёт на гиперзвуковой скорости, поражая цель на дистанции до 300 км. И, наконец, RudraM-III. Оная способна пролететь до цели уже до 600 километров, оснащенная боевой частью в 200 килограмм.









Для обнаружения и конечного уничтожения объекта используется комплексная система наведения, работающая при помощи инерциального навигационного блока и инфракрасной ГСН. Дополнительно обеспечивается точность и при помощи стабилизирующих ракету 18 полётных компонентов. В качестве движителя используется гиперзвуковая силовая установка, предельная скорость которой составляет 5 Махов. А для воспрепятствования вероятного полёта боеприпаса маршрут последнего пролегает по полубаллистической траектории. В публикации указано, что для выбивания объекта, спрятанного под слоем защитных сооружений, ракету можно переоснастить на БЧ Penetration-Cum-Blast с проникающей головной частью. Последняя сначала пробивается через верхний слой и уже в глубине укрепления основной заряд детонирует.









И как резюмировали авторы статьи, действуя вместе с RudraM-III, индийские Су-30 представляют собой боевой воздушный комплекс, способный за один вылет вывести из строя сразу несколько отдельных объектов повышенной защищенности. Причем ракеты настолько совершенны, что нисколько не боятся оппонирования со стороны плотного периметра ПВО, охраняющего военные комплексы. Тем более ни один современный ЗРК не способен сбить самолёт, осуществляющий удалённый запуск боеприпаса с 550 км.

Отметим, что аналогичное вооружение используется и российских ВКС. Речь идёт о дальнобойном боеприпасе Х-32, запускаемом с борта стратегического бомбардировщика Ту-22М3М.