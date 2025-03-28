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РФПИ предложил помочь Маску в миссии на Марс, подарив портативную атомную электростанцию
Россия является одним из флагманов в производстве миниатюрных ядерных реакторов.

   Российская Федерация очень может помочь в космической миссии Илону Маску с экспедицией на Марс. Для этого в РФ предлагают передать американскому предпринимателю и действующему руководителю DOGE портативную атомную электростанцию. Соответствующее заявление сделал Кирилл Дмитриев, занимающий официальную должность спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами. Также Кирилл Дмитриев является главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом написали в Reuters.

   Как пояснил высокопоставленный чиновник, отечественные специалисты уже создали миниатюрный атомный реактор, способный генерировать в необходимых количествах электричество. Помимо помощи в снабжении малогабаритной электростанцией Москва может помочь Маску в его полёте на Марс, снабдив экспедицию последнего передовым технологическим оборудованием помимо ядерного блока для электрогенерации.

   Интересный факт: за месяц март Дмитриев уже второй раз рассказал, что у России есть что предложить Илону Маску в плане высокотехнологичного сотрудничества.

   Напомним, что малый модульный реактор (ММР) представляет собой атомную станцию, способную генерировать мощность в электрическом эквиваленте до 300 МВт или тепловую генерацию до 1000 МВт. Сам агрегат состоит из нескольких блоков-модулей, создаваемых в ходе заводского производства. Когда надо, все модули доставляются до места конечной сборки, где и собираются в единое целое и вводятся в рабочий режим.



   ММР чаще всего представляют собой миниатюрные копии обычных по размерам реакторов. В этом случае реакторы работают либо на тепловых нейтронах либо на быстрых. В третьем случае существуют образцы, функционирующие на расплавах солей.

   При сравнении с текущими образцами классических ядерных реакторов, у ММР выше безопасность: всё из-за пониженной мощности и более слабого внутреннего давления. Добавляет уровень безопасности таким конструкциям и пассивные системы контроля.



   По данным на конец 2023 года только 19 государств способны в теории создать модульные реакторы. Из этих стран только две смогли создать работающие образцы. Это РФ и КНР. В России к таковым можно назвать атомный реактор, установленный на борту плавучей АЭС на Дальнем Востоке. Это корабль «Академиков Ломоносов». В Китае национальный блок высокотемпературного реактора HTR-PM мощностью до 210 МВт начал работать в 2021 году.

#россия #илон маск #малый модульный реактор #миссия на марсе #атомная генерация #мобильные аэс #россия и илон маск
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