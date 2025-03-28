В ЕС миллионы граждан используют высокотехнологичный американский продукт. Поэтому изрядно прохудившийся общеевропейский бюджет может изрядно подрасти.

Европейские высшие чиновники в качестве ответного шага на введение заградительных торговых барьеров властями Соединенных Штатов в размере 25 процентных пунктов на импорт машин, призвали к созданию в ЕС сбора на обновление ПО сотовых телефонов американских фирм. Так сбор в 10 центов за обновление смартфона iPhone поможет в значительной мере пополнить общеевропейский бюджет.

В ФРГ депутаты выдвинули предложение о введении налоговых сборов на обновление телефонов Айфон – в качестве ответа на «пошлины Трампа» для ЕС, о чем рассказывается в свежей публикации The Economic Times.

Находящаяся в ранге и.о. руководителя германского МИД – Анналена Бербок, для купирования отрицательных последствий американских пошлин призвала поддержать введение в государствах Еврозоны расширенного сбора за обновление программной оболочки мобильных телефонов, выпускаемых американскими компаниями.

По мнению Бербок введение 10-центового сбора позволит влить в Европу много денег. Хотя временная исполняющая заявила, что не все членам ЕС потенциальная мера придётся по душе.









Отметим, что апгрейды iOS в телефонах компании iPhone не являются мелкими изменениями визуального характера или коррекцией легких ошибок. Каждая ревизия ОС Apple позволяет поднять уровень производительности, внутренней безопасности и расширяет количество встроенных опций в устройства. Так любое обновление Айфона добавляет улучшенные возможности. Появляются модифицированные виджеты и встроенные программы для редактирования фото и интегрируются новые защитные системы. Программисты Эйпл постоянно работают над выпуском заплаток по безопасности и исправлением ошибок, благодаря которым киберпреступники могут получить доступ к файлам или самой системе девайса. Улучшают регулярные обновления и скорость работы ОС, как и делают её более стойкой к неожиданным программным сбоям, оптимизируя работу исполняемого кода. Наиболее важны обновления для старых версий iPhone.

Подчеркнем, что с этого года Apple отправила «в серию» несколько серьёзных обновлений – 21H420 и 22D82.

Что интересно, специалисты Эйпл выпускают не только крупные обновления, но и «обычные». Последних вышло шесть. И если Бербок имела ввиду именно их, то суммы предполагаемых финансовых поступлений за программные обновления будут существенно больше.

По данным статистического портала Statista, за позапрошлый год Apple продала в странах ЕС 57,2 млн. своих телефонов.