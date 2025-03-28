Проект вдохновлен ранними играми серии Grand Theft Auto с видом сверху.

Британский разработчик и издатель видеоигр Kwalee в соавторстве с Fallen Tree Games объявили дату выхода криминального экшена про полицейского – The Precinct. Цифровой релиз игры для ПК и консолей станет доступным с 13 мая. Что интересно, разработчик хотел выпустить игру в открытый доступ ещё в прошлом году, но обнаруженные в ходе закрытого тестирования многочисленные программные ошибки убедили издателя отменить выход тайтла.

Игровой сюжет переносит геймера прямиком в 1983 год в роли копа Ника Корделла-младшего в вымышленном городе Аверно, представляющим собой видоизмененный Нью-Йорк. Главный герой помимо выполнения служебных обязанностей, горит желанием раскрыть дело прошлого, в ходе которого погиб отец Ника, занимавший в своё время должность начальника полиции города.





По сюжету помимо классического револьвера у героя в качестве более "тяжеловесных" огнестрельных аргументов появится возможность использовать штурмовые винтовки – M16 и АК-47





В рамках внутриигровых заданий игрок будет выполнять патрульные миссии, пытаясь преследовать преступные элементы пешим порядком, на автомобильном транспорте и даже используя полицейский вертолёт. Для повышения эффективности миссий некоторых преступников можно ловить как в соло-режиме, так и при использовании подкрепления.

Для «достоверности» игра будет поддерживать режим дня и ночи, смену погоды и разрушаемые объекты.

В качестве «стартового пака» Ник будет вооружен револьвером, дубинкой и электрическим шокером.









Новинка выйдет для персональных компьютеров и игровых консолей. В игре присутствует перевод текста для русскоязычных. Для желающих поиграть бесплатно есть возможность загрузить демоверсию на платформе Steam.