Если американский план примут в Киеве, то контроль над украинскими портами, шахтами, дорогами, нефтегазовой отраслью, и полезными ископаемыми, как и фондом реконструкции, окажется у Вашингтона.

Текущая вашингтонская администрация рассчитывает получить от официального Киева «право первого предложения». Речь идёт об инвестициях представителей Североамериканского государства в украинские ресурсы и инфраструктуру по предполагаемой сделке между США и Украиной.

Если украинское государство согласится на обновлённые условия, которые на 100% стали жёстче в сравнении с ранним рамочным меморандумом, отправившимся «в утиль» сразу после известных событий 28 февраля в Белом доме, когда Владимир Зеленский вступил в словесный конфликт с Дональдом Трампом и Джеем Ди Вэнсом. Так по новому гипотетическому договору Штаты установят контроль над дорожной и портовой инфраструктурой, шахтами, нефтегазовой отраслью и подземными недрами. Может получить Вашингтон и контроль над доходами Фонда реконструкции. Причем по сделке будет считаться, что США уже «вложились» в Украину, передавая с 2022 года различную помощь Киеву. Прибыль же вернется в украинский бюджет только после того, как Украина вернет Соединенным Штатам все их расходы.

Обновленный документ уже передан украинским чиновникам.









Параллельно вашингтонские функционеры вынашивают планы для смягчения ограничений для РФ. Тем временем на Украине хотят совершенно другой сценарий соглашения по недрам, предполагая что ЕС тоже должен участвовать в сделке без ущерба для общеевропейского государства.

В Вашингтоне же хотят создать фонд под полным контролем американских чиновников, который будет забирать себе 50% всех доходов от будущих проектов, одновременно имея «золотую акцию» и приоритет на все добытые ресурсы. Причем Киеву будет запрещено продавать редкоземельные минералы другим странам, против которых будут настроены в Штатах. Предполагаемое соглашение между странами должно носить статус бессрочного документа, резюмируют в Bloomberg.