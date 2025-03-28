В будущем количество штатных медицинских сотрудников уменьшится с 82 до 62 тысяч.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов количество штатного персонала уменьшится на тысячи. В рамках планируемой реструктуризации своего рабочего места лишатся 10 тыс. сотрудников. Причем операционное маневрирование количеством сотрудников одного из важнейших ведомств не затронет специалистов, задействованных в оказании важных услуг. Об этом рассказывается в свежей публикации сетевого ресурса 20min.ch.









Как заявил действующий руководитель американского здравоохранения министр Роберт Ф. Кеннеди-младший, по расчётам DOGE в федеральном ведомстве количество работников уменьшится с 82 тыс. до 62 тыс. По его мнению, в министерстве слишком много «избыточных единиц». Как пояснил Кеннеди-младший, глава DOGE позволил точно рассчитать, сколько нужно для нормального функционирования ведомства. Для таких подсчётов Илон Маск и его команда из департамента эффективности государственного управления провели обширное исследование.

Отметим, что министерство здравоохранения в США является надстройкой над такими органами, как управление здравоохранения и управление по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов.