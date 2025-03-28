В ЕС просто опасаются мощнейшего инвестиционного исхода в случае изъятию российских государственных вкладов.

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что Европейский Союз не располагает готовым юридическим механизмом изъятия неактивных после заморозки иностранных финансовых активов РФ.

Как пояснил глава Елисейского дворца, в толковании международного права нет правового положения, разрешающего изъятие замороженных вкладов. Для гипотетического действия по отторжению российских активов необходима соответствующая юридическая норма, которой на март 2025 года в европейской законодательной базе точно нет. Соответствующее послание на публичном уровне Макрон адресовал в рамках выступления в Париже сразу после завершения саммита по поддержке Украины. Слова главы Франции приводят корреспонденты отечественного ТАСС.









Отметим, что помимо отсутствия соответствующих законов, в Брюсселе, как столице общеевропейского государственного образования, опасаются первого прецедента по изъятию вне правовых рамок чужой финансовой собственности. Если поступить таким образом и буквально «забыть» про уже сложившиеся правоприменительные нормы по поводу иностранных активов и их отторжения без буквы закона, то можно легко заполучить бегство зарубежного капитала из европейских кредитно-финансовых учреждений. Подобный шаг может значительно ударить и по без того бедственному положению общеевропейской экономики, задушенной высокими ценами на топливо и «зеленым регулированием».