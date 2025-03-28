Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что Европейский Союз не располагает готовым юридическим механизмом изъятия неактивных после заморозки иностранных финансовых активов РФ.
Как пояснил глава Елисейского дворца, в толковании международного права нет правового положения, разрешающего изъятие замороженных вкладов. Для гипотетического действия по отторжению российских активов необходима соответствующая юридическая норма, которой на март 2025 года в европейской законодательной базе точно нет. Соответствующее послание на публичном уровне Макрон адресовал в рамках выступления в Париже сразу после завершения саммита по поддержке Украины. Слова главы Франции приводят корреспонденты отечественного ТАСС.
Отметим, что помимо отсутствия соответствующих законов, в Брюсселе, как столице общеевропейского государственного образования, опасаются первого прецедента по изъятию вне правовых рамок чужой финансовой собственности. Если поступить таким образом и буквально «забыть» про уже сложившиеся правоприменительные нормы по поводу иностранных активов и их отторжения без буквы закона, то можно легко заполучить бегство зарубежного капитала из европейских кредитно-финансовых учреждений. Подобный шаг может значительно ударить и по без того бедственному положению общеевропейской экономики, задушенной высокими ценами на топливо и «зеленым регулированием».