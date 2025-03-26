Южнокорейская компания по версии Дели всеми способами решила максимализировать свои прибыли.

Индия обратилась к южнокорейской корпорации – чеболю Samsung, с требованиями осуществить выплату в размере 601 млн. американских долларов в национальную государственную казну. Именно на такую сумму чиновники оценили действия азиатской компании по умышленному уклонению от уплаты пошлин таможенного класса за электроприборы, сотовые телефоны и иной ассортимент телекоммуникационного оборудования для продажи внутри Индии.

Как указали журналисты газеты The Indian Express, в прошлом году Самсунг получил прибыли на 1 млрд. долларов.

Подчеркивается, что в позапрошлом году южнокорейский производитель уже становился получателем предупреждений от налоговой службы официального Дели. Тогда компания обвинялась в неточном информировании о реальной стоимости отдельных модулей, необходимых для функционирования сотовых вышек. Сделано это было для снижения таможенных отчислений. Но история 2023 года закончилась ничем, так как официальные лица отказались от выдвижения обвинений.









В новом году, помимо штрафов за предоставление недостоверных сведений в документах для подачи таможенных деклараций, Самсунг обвиняется в нарушении деловой этики для получения максимальных показателей в прибыли.

Теперь Samsung должен оплатить саму задолженность, штраф за нарушение и семь персональных штрафных выплат за действия топ-управленцев компании на сумму в 81 млн. долларов.

Известно, что свежая претензия к Самсунг со стороны местного правительства есть одна из самых крупных за последние несколько лет, которую официальный Дели выдвигал зарубежным фирмам-экспортёрам.