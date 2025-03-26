Радиоактивный элемент образовался в результате масштабного звёздного взрыва более 10 млн лет назад.

В рамках отчета о крупном открытии команда научных сотрудников из нескольких стран мира, в чей состав входят специалисты различных научных дисциплин, на полях глобального саммита по физике отчиталась об обнаружении в образцах отложений со дна нескольких океанов следов мощной древней детонации, случившейся примерно 10 млн лет назад.

Как информируют корреспонденты Live Science, доклад об открытии был организован в рамках съезда, организованного Американским физическим обществом.

Сотрудничество междисциплинарного уровня выявило, начавшись еще 30 назад, что на морском дне есть обширный слой с радиоактивным плутонием уникального типа. Об этом доложил астроном Брайан Филдс, представляющий Иллинойсский университет.

По словам специалиста по звездам, данный тип плутониевого изотопа уникален тем, что он может появиться лишь в случае космической детонации, относящейся к классу редких, таких как килоновая.

Согласно пояснениям астрономического сотрудника, килоновый взрыв достаточно редок даже для космических событий. По результату такого «происшествия» происходит значительное выделение энергии особой мощности, а в рамках эпицентра взрыва начинают появляться тяжелые элементы из Периодической таблицы Менделеева – золото, платина и изотопы радиоактивного типа.





Авторы исследования пришли к выводу, что те самые уникальные морские изотопы как раз и являются следствием взрыва звезды 10 млн лет назад, случившейся относительно близко от планеты Земля.

По предположению выступающих, выброшенное в открытый космос вещество добралось до поверхности Земли, «прошив» земную атмосферу и осев на дне мирового океана. Есть шанс, что часть такого материала находится и на лунной поверхности.

Как подытожил Брайан Филдс, Земля может являться «погостом сверхновых звезд», когда сверхновые генерируют мелкие камушки, которые в виде дождя проходят через земную атмосферу и откладываются в слоях ила океанов и в грунте Луны. Филдс рассказал, что проверка «теорий космических осадков» изучаются с 1990-х годов, а 20 лет назад специалисты стали обнаруживать частицы со сверхновых звезд на океанском дне. Так, на дне был найден радиоактивный изотоп железа, который в земной природе не выявлен. Его находка объясняется заносом с космоса, что и объясняет и причину появления редкого изотопа плутония в океанской среде.