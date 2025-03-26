За время апгрейда дальность полёта БЛА была увеличена в 2 раза.

Российские военнослужащие беспилотных подразделений получили на вооружение оптоволоконные дроны квадрокоптерного типа с увеличенной дальностью. Беспилотные аппараты под наименованиями «Сварог-13» и «Сварог-15» способны выполнять боевое оперирование с грузом на максимальной дистанции до 25 километров.

О достижениях собственного инжинирингового пункта перспективных разработок рассказал генеральный управляющий центра Олег Федоров в беседе с журналистами ТАСС. Как пояснил управленец, главная задача его конструкторского подразделения – это увеличение «дальнобойности» летающих аппаратов. О том насколько велик прогресс, можно отследить по максимальной дистанции полёта оптоволоконных квадрокоптеров. В начале разработки такие БЛА могли лишь пролететь не более 15 километров, а на март 2025 года последние модели дронов уже способны достигать планки дальности в 30 километров. Самые передовые образцы компании имеют размеры в 13 и 15 дюймов, оснащенные моторами повышенной мощности.









Прокомментировал Федоров и разницу между оптоволоконным шнуром российского и китайского производств. По мнению гендиректора, в России научились делать дешевые кабели с более высоким уровнем качества чем у китайской аналогичной продукции. В последнем случае товар из КНР склонен к повышенному риску обрыва проводного соединения.

Помимо чисто ударных версий в центре создаются и грузовые версии дронов линейки «Сварог», подчеркнул Федоров».