Надводный дрон выглядит достаточно угловатым и поэтому не может похвастаться высокой скоростью и отличной мореходностью.

Тайвань публично показал собственный БЭК под наименованием Endeavor Manta, созданный компанией CSBC Corporation.

Как указано в публикации производителя, безэкипажный надводный катер полупогружного типа будет выполнять миссии в Тайваньском проливе.

Аппарат получил силовую установку с возможностью развить скорость до 65 км/ч при идеальных условиях на море. Мощности мотора достаточно для размещения боевой нагрузки на палубе длиной 8,5 метров до 1000 килограмм. БЭК островного государства способен бороться с морскими целями как при помощи управляемых торпед, так и при помощи навесной боевой части.









Для защиты от прерывания канала управления методом радиоэлектронного подавления, внутри БЭКа спрятан блок координации, стойкий к воздействию РЭБ. Если же сигнал управления от оператора полностью подавлен, катер умеет самостоятельно корректировать курс для возвращения на место постоянного базирования – всё благодаря встроенному алгоритму.

Представители компании, создавшей дрон, указали, что судно легко перевозится на автомобильном транспорте и может быть использовано с любого тайваньского порта.





Карта динамики повышенной активности НОАК вокруг Тайваня. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Сегодня и на Украине показали свой БЭК нового поколения, умеющий использовать сразу три типа вооружения: от управляемых ракет и противокорабельных торпед до нескольких пулемётов.