Но позволить иметь ядерную бомбу или ядерный боезаряд, а главное создать, в 2025 могут лишь небольшое число стран.

Текущие союзники Соединенных Штатов в европейском и азиатском регионах вынашивают план о появлении на вооружении ядерных боеприпасов. К подобным мыслям привела текущая политика новой вашингтонской администрации под руководством Дональда Трампа. Об эпохальной переоценке военных ценностей в мире рассказывается в свежей публикации репортёров Financial Times.

Журналисты издания особенно подчеркивают, что партнеры США с большой опаской видят как Трамп разворачивается ни куда-нибудь, а в сторону России, а его отношение к североатлантическому альянсу больше как уничижительным и не назовешь. После чего легко предположить, почему союзники Североамериканского государства наглядно понимают, что американский ядерный зонтик точно «не вечен».

В своем комментарии для газеты аналитик Фонда Карнеги Анкит Панда высказался, что былая идея в рамках консенсуса о нераспространении ядерных зарядов уже не такая крепкая как в былые времена. Теперь решительность Вашингтона кардинально изменить свою прошлую политику закономерно вызывает вопросы в союзнических к Штатам государствах. Последние уже убеждаются в мысли, что обладание собственным ядерным щитом позволяет уйти от проблемы потенциальной ненадёжности США.









Не менее огорчены внешнеполитической сменой вектора Вашингтона и в Германии, где высшие чины правительства находятся в настоящем смятении, до сих пор неспособные принять текущую ситуацию. Теперь Берлин пока что непублично, но вполне осознанно начинает приходить к выводу, что свое ядерное оружие это не так уж и плохо.

Напомним, что текущий глава польского государства Андрей Дуда напрямую обратился к Соединенным Штатам с призывом о размещении на территории Польши ядерных боеголовок. Сделал свой ответный политический шаг и премьер Дональд Туск, публично объявивший, что Варшава ведёт политический консультации с Парижем, который мог бы разместить в восточноевропейской республике свои ядерные силы.

Столь сильная волна желания владения собственным ядерным оружием докатилась и до Азии, когда в Южной Корее местные военные аналитики заметили рост консультаций по поводу создания своих ядерных систем. Тем более местным ядерным инженерам хватит три месяца для появления боеприпасов, аналогичных американским бомбам, атаковавших Хиросиму и Нагасаки. Для появления современного ЯО Сеулу потребуется 24 месяца.

И даже в Японии, где после проигрыша в 1945 году тема наличия собственного ядерного оружия у Токио была политическим табу, после текущих событий в мире такие дискуссии активизировались.