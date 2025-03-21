Новинку можно забрать до 27 марта включительно.

Свежий продукт игровой студии, создавшей Elite: Dangerous, но теперь повествующей не про космос, а про жизнь динозавров в современном мире, получивший название Jurassic World Evolution 2, геймеры могут получить совершенно бесплатно до 27 марта включительно. Помимо Юрского мира, геймеры могут получить и иные игровые новинки.

Отметим, что Jurassic World Evolution 2 относится по игровой классификации к экономическому симулятору. Но в рамках внутриигровых реалий вы не босс в привычном понимании обычной коммерческой компании, а управленец в парке. Причем питомцы ваши не тигры или бегемоты, а живые доисторические рептилии – динозавры эпохи Юрского периода.









А так как игра про экономику, ваша главная цель добиться процветания своих подопечных, правильно направляя вектор развития парка развлечений, одновременно контролируя динозавров, среди которых много конфликтных плотоядных ящеров.

Согласно сведениям EGS, в игре не менее 75 разновидностей древних животных.

Акция на бесплатное получение новинки будет действовать до 27 марта 2025 года включительно: но только до шести часов по московскому времени.









Напомним, что известная кинофраншиза про жизнь хищных и травоядных динозавров, воскрешенных современными учеными при помощи генных манипуляций, стала известна после выхода в 1993 году фильма Парк Юрского периода, который снял известный режиссер Стивен Спилберг. Кино получило три Оскара во второстепенных номинациях и около 20 других наград, и послужило начальной точкой для целой серии фильмов и книг по собственной вселенной. После успеха оригинального фильма продюсеры добились выхода ещё пяти отдельных фильмов, имеющих условный сквозной сюжет. А уже в этом году выйдет продолжение – Мир юрского периода: Возрождение, где по сценарию киногерои должны найти трех выживших динозавров и получить их генный материал в медицинских и научных целях, но как обычно вся миссия пошла не по плану. И вместо приключений персонажам придётся вести борьбу за собственную жизнь. Новинка выйдет 2 июля.