Но заказ крупной партии не означает автоматически её полную и мгновенную продажу.

Представители американской корпорации Nvidia на выступлении конференции GDC отчитались о повышенном интересе ретейлеров к новому поколению видеокарт линейки RTX 50xx. Магазины за пять недель с начала продаж графических адаптеров 5000-й серии получили в 2 раза больше ГА, чем в свое время за те же 5 недель было передано различным продавцам видеокарт линейки RTX 40xx. Напомним, что на 20 марта Nvidia выпустила четыре различающихся по игровой производительности видеоускорителя: RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

Хочется добавить, для обывателей гораздо интересней не сколько энвидивеские заводы отгрузили готовой продукции для реализации, а сколько было продано за первые 37 дней. Об этом боссы компании по ряду причин распространяться не стали. Что вполне очевидно.









Тем временем поменяв на брифинге тему, спикеры Nvidia заявили, что купившие видеокарты новейшей линейки, в 92% случаев используют игровой режим DLSS, а 96% геймеров активируют опцию уменьшения задержки ввода Reflex. Но на точность такие сведения не претендуют, так как сбор информации осуществлялся лишь в рамках программы Nvidia App.