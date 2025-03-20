Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В Nvidia остались довольными повышенным спросом на карты линейки 50XX среди магазинов
Но заказ крупной партии не означает автоматически её полную и мгновенную продажу.

   Представители американской корпорации Nvidia на выступлении конференции GDC отчитались о повышенном интересе ретейлеров к новому поколению видеокарт линейки RTX 50xx. Магазины за пять недель с начала продаж графических адаптеров 5000-й серии получили в 2 раза больше ГА, чем в свое время за те же 5 недель было передано различным продавцам видеокарт линейки RTX 40xx. Напомним, что на 20 марта Nvidia выпустила четыре различающихся по игровой производительности видеоускорителя: RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

   Хочется добавить, для обывателей гораздо интересней не сколько энвидивеские заводы отгрузили готовой продукции для реализации, а сколько было продано за первые 37 дней. Об этом боссы компании по ряду причин распространяться не стали. Что вполне очевидно.



   Тем временем поменяв на брифинге тему, спикеры Nvidia заявили, что купившие видеокарты новейшей линейки, в 92% случаев используют игровой режим DLSS, а 96% геймеров активируют опцию уменьшения задержки ввода Reflex. Но на точность такие сведения не претендуют, так как сбор информации осуществлялся лишь в рамках программы Nvidia App.

#nvidia #rtx 5000 #dlss #rtx 50-й серии #rtx 50 series #rtx 5000 series #reflex
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
5
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
7
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
6
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
2
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Российский тягач «Валдай-45» получит отечественнымй двигатель
1
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
6
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
2
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
+
Apple может убрать USB-C в новых моделях iPhone и полностью перейти на беспроводную зарядку
1
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
3
Опубликовано видео, наглядно демонстрирующее, как продвинулась GTA V за 12 лет
+
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Retroid выпустила консоль Retroid Pocket на базе чипсета Snapdragon G2 Gen 2
2
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Ученые из США нашли эффективный метод производства топлива для реактора на расплавах солей
+
NVIDIA озвучила названия сразу двух графических архитектур, которые выйдут в 2026 и 2028 годах
2

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
235
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
55
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
68
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
20
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
19
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
2
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
25
5 малоизвестных брендов европейских смартфонов
3

Сейчас обсуждают

Waramagedon
21:57
ищите инструкцию производителя АКПП, разные данные
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Waramagedon
21:55
автомат можно буксировать до 50км/ч, хотя буксировали и 70, ничего с ним не стало. На трассе буксировать 25км/ч никто тебе не даст так же как и в городе на большие расстояния
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Waramagedon
21:54
лучшая прога _ причём отечественного производителя под простой свисток обд car scanner. лучший свисток версии 1.5
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Waramagedon
21:51
Не нужно никаких приборов для адаптации коробки, это делается через педаль и ключ зажигания. по сути она вообще не нужна, коробка свма адаптируется постоянно под стиль езды сама без всякой помощи извн...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
karbri
21:45
Дольше всего за 30 лет просидел на Сендибридже (2600K), на втором месте 9900К (пропускал 10 и 11 поколения). Меньше всего на 9800x3d - уже заказал 9950x3d.
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Лев корл
21:37
Я купил там трансфлешку на телефон на 512 гигов не помню... за ~1000 рублей И она оказалась на 512... мегов😳😳😳😂😂😂 ММС! Где они такой раритет вы$R@ли, интересно, 🤔🤔🤔
На российских маркетплейсах массово продаются поддельные флеш-накопители
Александр Мухин
21:32
Блаженны верующие.
Шойгу выразил уверенность в росте спроса на российское оружие после окончания СВО
Archimedes
21:26
Самый лучший симулятор жизни - это Jones In The Fast Lane.
inZOI представила детали о своей новой игре-симуляторе жизни, которая выйдет в ранний доступ
Эдуард Кузнецов
21:24
Начепятать столько текста вроде бы похвал в сторону платформы амд, для того чтобы вставить фейк о черных экранах на ее процессорах . Прям точно в стиле хитрожопой бороды
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Archimedes
21:14
Да, поэтому давно покупаю в специализированном магазине на букву Cи.
На российских маркетплейсах массово продаются поддельные флеш-накопители
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем