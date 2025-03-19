Резкими внешнеполитическими действиями премьер Стармер точно не возродит шаткую экономику Великобритании.

Британский военный спецназ получил приказ о переходе в состояние повышенной готовности для вероятных миссий внутри украинского государства как «миротворческая» боевая группа. Соответствующие сведения разместило издание iPaper, представляющее собой приложение к газете Independent, чьи корреспонденты получили анонимные комментарии от представителей британской армии.

Теперь вместо штатной боевой подготовки спецподразделения соединенного королевства заняты изучением ситуации на Украине для последующего развертывания внутри восточноевропейской республики. Такое распоряжение было получено военным командованием от секретариата британского правительства.

По точным данным специальные директивы от кабмина получил центр военного планирования, после того как военный министр Великобритании Джон Хили с рабочей поездкой посетил Соединенные Штаты.









О том, что миротворческие силы западных государств могут стать участниками миротворческой миссии на Украине рассказал публично британский премьер Кир Стармер.

Первый раз такие сведения в составе высших лиц Франции и Британии были озвучены в конце прошлого месяца. Особый акцент расставил французский глава государства Эмманюэль Макрон. Представляющий официальный Париж президент заявил, что участники европейских государств якобы могут разместиться на Украине без разрешения РФ.

В Москве же несколько раз публично уведомляли, что Россия против присутствия представителей европейских армий на территории украинского государства.