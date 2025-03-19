Сверхманевренный ударный борт предназначен для обезвреживания флагманов АУГ – американских авианосцев.

В мировой сети появились очередная порция снимков сверхсекретного проекта боевого самолёта шестого поколения, получившего условное наименование J-36 или «». В отечественном ТГ-канале ImpNavigator редакция ресурса загрузила свежие фото- и видеоматериалы с полётом перспективного воздушного средства, необычно оснащенного сразу тремя силовыми установками.

О том, что китайские специалисты не только смогли сделать чертежные наброски самолёта сразу следующего поколения, став лишь второй страной в мире по обладанию боевыми воздушными машинами так называемого шестого авиационного этапа развития, стало известно в конце прошлого года. Теперь российские и зарубежные эксперты по современной авиации пытаются угадать ключевые особенности новейшего китайского планера, оснащенного двухместной кабиной.









И хотя китайская сторона по понятным причинам не стала откровенничать с прессой и указывать точные тактико-технические характеристики перспективного ударного средства, есть вполне аргументированное предположение, что сухая взлётная масса самолёта составляет не менее 50 тонн. Сам самолёт несёт ракетное вооружение спрятанным во внутренних отсеках, реализовав принцип размещения боевых средств как в российских и американских истребителях 5-го поколения – Су-57 и F-22, F-35. Сделано так для снижения общей радиоэлектронной заметности боевой машины и улучшения аэродинамических характеристик планера во время полётов на сверхзвуковой скорости.









Предполагается, что J-36 в качестве основного ракетного вооружения для защиты от угроз с воздуха оснащен сверхдальними ракетами PL-17, способных пролететь при атаке воздушной цели класса «истребитель» не менее 400 километров. Есть версия, что «Тридцать шестой» создавался в целях борьбы с американскими авианосцами, поражая большие по водоизмещению корабли управляемым ракетным вооружением, не заходя в особо охраняемый «зенитный периметр», тем самым избегая обнаружения и собственного перехвата противовоздушными средствами АУГ как самого авианосца, так и приданными у авиационной ударной группировке кораблями охранения и поддержки.

Отметим, что до приема в качестве действующего образца вооружений китайскому самолёту может понадобиться долгий временной период, составляющий по разным оценкам срок до пяти-семи лет.