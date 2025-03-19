Меры жесткой экономии и массовые увольнения являются расплатой автоконцерна за политику любви к "зеленым технологиям" и наглядной демонстрацией отставания от китайской автопромышленности.

Непростая экономическая реальность заставляет высших управленцев немецкой автокомпании Audi искать быстрые решения выхода из текущего кризиса. Сложные управленческие решения выражаются в отказе от выпуска электромашин и принятии мер по расширенной экономии.

По информации западных журналистов из CarCoops, менеджмент автоконцерна хочет добиться сокращения расходов на собственных производствах в размере 1 млрд. евро в год. Для выхода на такие целевые показатели придется сократить 7,5 тыс. специалистов и рабочих в течение трех лет.

Генеральный управляющий компании Гернот Делльнер прямо высказался, что самым непростым решением будет лично для него подписать распоряжение об увольнении работников марки. Сложные меры затронут и руководство, которое будет получать меньшие зарплатные выплаты, чем получает в данный момент.

Так по итогам 2024 года продажи автоконцерна снизились на довольно заметные 11,8 процентных пунктов. Причем нет веских причин, чтобы спад прекратился. Поэтому без мер активного противодействия дальнейшего спада не избежать.









Выяснили в руководстве известного бренда и нежелание потенциальных покупателей сделать выбор вместо классических бензиновых и дизельных моторов в пользу машин с электроустановкой. Как и не понравилась идея клиентам с покупкой машин Ауди, оснащенных силовыми установками, способными работать на альтернативном топливе. Поэтому уже через год для возвращения фанатов марки концерн представит несколько новых моделей с ДВС.

Не очень приятные новости для Ауди приходят и из Вашингтона. Ведомая Дональдом Трампом президентская администрация США для достижения собственных экономических целей может обратиться к механизму введения пошлин. Поэтому единственным выходом, если глава Белого дома действительно введёт заградительные пошлины, будет аренда производственных мощностей у Volkswagen в американском Чаттануге для выпуска собственных автомобилей.

Иностранные репортёры резюмировали авторскую публикацию тем, что Брюссель в своем желании спасти европейскую автомобильную отрасль, больше наговорил, чем сделал реально полезного. Поэтому желание Ауди и других автопроизводителей снова выпускать бензиновые двигатели в корне противоречит идее руководства ЕС наладить безальтернативное производство только машин с электродвигателями или иными «зелеными технологиями».