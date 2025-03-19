Сценарий будущего хита был практически готов, однако в руководстве возникли разногласия.

Информатор издания Bloody Disgusting поделился данными о том, что управленцы Lionsgate приняли решение об отмене «Пилы». Одиннадцатый фильм не будет показан. Об остановке производства очередной части известного хоррора стало известно на уровне слухов в январе прошлого года. Причиной отмены стал спор продюсеров.

Собеседник профильного медиа заявил, что представители Lionsgate пытались найти точки соприкосновения между конфликтующими персоналиями, но добиться поставленной цели не смогли. Из-за чего производство киноленты полностью встало. Теперь с наибольшей вероятностью «Пила», как медиафраншиза, будет продана. И если такой сценарий исполнится, то линейке будет дан зеленый свет только на перезапуск.









Аналогичной информацией располагает и источник The Hollywood Reporter. В издании узнали, что «Пилу 11» не получается сделать, но окончательная точка в её производстве ещё не поставлена. Высказался по поводу продолжения и сценарист Патрик Мелтон. Специалист заявил, что черновой вариант прямого продолжения «Пилы 10» уже был написан ещё прошлой весной. Но с наступлением мая 2024 года всё внезапно прекратилось. Менеджеры, как высшая часть управленческого аппарата студии, не смогли между собой договориться.

Речь идёт о споре между управленцами Lionsgate с одной стороны и продюсерами франшизы с другой. Их мнение по поводу фильма получилось слишком различным между собой.

Отметим, что «Пила 11» на широких экранах должна была появиться в начале прошлой осени. Но потом премьеру перенесли на год вперед. В качестве режиссера-постановщика был выбран Кевин Гротерт, снявший прошлую часть и шестую.

Напомним, что «Пилу 10» ждал кассовый успех. Лента 2023 года собрала 112 млн. долларов в прокате, понравилась зрителям и критикам. Производство фильма же обошлось в 13$ млн.