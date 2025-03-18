Программисты оставят физику классики, но улучшат графическую составляющую игры 2003 года.

Команда игровых разработчиков, пытавшихся создать рабочий гибрид Counter-Strike 1.6 и Source в виде CSPromod, анонсировала свой новый игровой проект – CS: Legacy.

Командный 3D-шутер, который в качестве новинки раннего доступа должен стать доступен для скачивания в этом году, получит улучшенный код, более современные текстуры и шейдеры. Но что точно останется неизменным, так это механика игры, вышедшей ещё в начале века на движке Quake 1, унаследовав при этом все плюсы и минусы легенды.

Релиз ролика не остался незамеченным в сети Интернет, юзеры социальной сети X прокомментировали анонс потенциальной новинки, отсыпав комплиментов выросшей графике и набору оружия, оставшимся от Counter-Strike 1.6 неизменным.

Напомним, что первая бета Контры вышла в совсем далёком 1999 году и быстро снискала невероятную популярность среди геймеров всего мира своей сбалансированностью и упором на командную работу – вместо надежды на личный игровой скилл игрока. Причем порог вхождения в игру был довольно низкий: как в требованиях к компьютерному железу тогдашних ПК, так и умениям самого человека, которому был необходим лишь пятиминутный инструктаж по заданиям на карте и способам добычи фрагов.