Производство отечественных микро-компьютеров стартовало на Рыбинском заводе приборостроения. Всего на предприятии готовятся к изготовлению 120 тыс. единиц высокотехнологичной продукции в год.

Представители «Росэлектроники» отчитались о запуске процессорного блока «Фишт». Данный модуль создан специалистами по радиоэлектронным компонентам КБ «Марафон». О текущем успехе российской микропроцессорной промышленности рассказали в «Ростехе».

Чиновники ГК сделали акцент на том, что для отечественного рынка это точно уникальный продукт, так как кроме конструкторского бюро «Фишт», никто нечто аналогичное не выпускал, как и не выпускает к марту 2025 года. Данный образец по существу является мини-компьютером, необходимым для использования нейросетей и способным запускать процедуру по машинному обучению и задействованию ИИ в целях количественного и качественного роста показателей автоматизации на производстве. По мнению пресс-службы госкорпорации, всего на текущем этапе развития производства планируется производить до 120 тыс. готовых единиц в год.

И уже как прокомментировали событие разработчики, новинка на 100% сделает ненужными зарубежные заменители, такие как Radxa, iCore, Icop, и иные аналоги. Прорывная для российской микроэлектронной промышленности электронная микросхема будет выпускаться на Рыбинском заводе приборостроения в рамках задач по локализации.

При создании «Фишта» проектировщики процессорного модуля смогли с честью выйти из заведомо трудной задачи: поместили сразу 3 микропроцессорных ядра на одной электронной плате. Сюда, помимо ЦП, вошли нейронный процессор и процессор реального времени.

Так по мнению Гигачат выглядит "плата с тремя процессорами"

Пояснили в «Ростехе» и то, где конкретно такой электронный блок может пригодиться. «Фишт» необходим для нормального функционирования ряда медицинского оборудования, модулей автоматизации в промышленности. На текущий момент этот отечественный процессорный блок работает в комплексах РЭБ, находя и быстро классифицируя низколетящие цели. В гражданской отрасли «Фишт» используется как анализатор при работе с данными в режиме реального времени в труднодоступных зонах. Частным случаем использования процессорного модуля является работа с информацией на нефтяных месторождениях РФ.