Конечная цена консоли может стать выше из-за роста стоимости чипов Nvidia и влияния трамповских заградительных пошлин.

Газета Bloomberg провела силами собственного корреспондентского корпуса опрос среди нескольких зарубежных экспертов и выяснила, сколько может стоить игровая портативная платформа от японской компании. Речь идёт о цене одной единицы Nintendo Switch 2. По предположениям аналитиков, гибридное устройство будет продаваться от 400 американских долларов или 34,5 тыс. рублей по актуальному курсу ЦБ России без НДС.

Эксперты также выразили уверенность, что это не итоговая цена, потому что на конечную цель консоли могут повлиять такие факторы, в том числе не совсем очевидные, как заградительные пошлины. Именно над введением последних сейчас думают текущие власти Соединенных Штатов. Вместе с этим, даже если консоль Switch 2 будет стоить дороже, чем первоначально заявленные 400$, всё равно её ждёт отменный успех на международном рынке. В особенности покупательский переполох будет отмечен в первые месяцы продаж, даже если цена будет «кусачей». Тем более в первые 12 месяцев выйдут многообещающие Mario Kart и Pokémon Legends: Z-A. Ждут с нетерпением геймеры и Metroid Prime 4. По одной из сетевых утечек программисты вовсю трудятся, чтобы на новинке можно было с первых дней поиграть в Call of Duty и схожие игровые хиты.









Прокомментировал тему новости и сотрудник Toyo Securities – Хидеки Ясуда, сделавший предположение, что руководство Nintendo наверняка захочет больше и потребует за свою новейшую игровую платформу запросить со старта $499. Причем у японских управленцев на такие действия есть сильный резон: необходимые для производства консоли чипы Nvidia продемонстрировали рост первоначальной цены. Для сравнения в Switch 1 такая микросхема стоила 80 долларов, а во второй версии, являющейся флагманом, уже 130-150 долларов.









Именно последнее обстоятельство, выраженное в подорожании электронных компонентов, как и росте затрат на разработку программных оболочек, вынуждают требовать повышения стоимости конечного программно-аппаратного продукта. В качестве дополнительной меры по снижению «издержек» в Nintendo подумывают на уменьшении количества официальных компаний по скидкам на покупку игр. Ещё одно крайнее средство на вооружении менеджмента японской корпорации – это более высокая цена за игры класса «ААА».

Хочется добавить, что повысили собственные расценки и японские ремонтники, где починка Switch поднимется на 30 процентных пунктов уже к концу марта. Не исключено, что сия чаша затронет и игровой гаджет Switch 2.





Электронная начинка Нинтендо содержит компоненты, производимые Nvidia





Ожидается, что последнюю начнут продавать в первом месяце этого лета. Всего планируется реализовать до 8 млн. единиц портативной игровой консоли. Точную дату продаж назовут в рамках прямого эфира 2 апреля.