В Вашингтоне надеются, что GLSDB помогут заместить ВСУ исчерпание баллистических ракет ATACMS.

Пентагон хочет возобновить снабжение украинской армии боеприпасами GLSDB, запускаемыми при помощи наземных пусковых установок HIMARS и MLRS. О возобновлении поставок в ВСУ боеприпасов дальнего действия, используемых при помощи мобильных артиллерийских систем, проинформировали корреспонденты Reuters после разговора с осведомленным источником.

По данным информатора, американские инженеры в США последние дни только и были заняты тем, что проверяли на военных полигонах работоспособность соответствующим образом улучшенных управляемых бомб GLSDB.

По сведениям иностранных журналистов, именно такие типы корректируемого вооружения должны восполнить острый дефицит дальнобойных ракетных систем в украинской армии, оставшихся без баллистического управляемого оружия в виде боеприпасов ATACMS.









Ранее часть западных масс-медиа указывала, что в ВСУ перестали использовать GLSDB из-за их слабой эффективности после воздействия на электронные блоки системы мощного излучения систем радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что Ground Launched Small Diameter Bomb есть прямой гибрид самолётной бомбы GBU-39 и реактивной силовой установки, оснащенный дополнительными крыльями и системой наведения на цель. Всё это в комплексе превращает устаревшее авиационное вооружение в современный тип ударного воздействия, являясь относительно удачным совмещением. Тем более малые размеры GLSDB и его относительная дешевизна в некотором роде дают превосходство над классическими ракетами в операционных миссиях по уничтожению удалённых целей.









Напомним, как происходит боевое применение такой «умной бомбы». Как только мобильная пусковая установка подъезжает на боевые позиции и выстреливает управляемый комплекс, боевое изделие достигает необходимого высотного коридора и расчётной скорости. И после пролёта достаточного расстояния двигатель отбрасывается и бомба летит самостоятельно за счёт набранной по инерции силе. Чтобы не сбиться с курса, бомба ориентируется на местности благодаря коррекции информации, поступающей с GPS и INS Navigation систем. В качестве боевой начинки используется фугасная БЧ массой 90 килограмм и максимальной дальностью полёта до 150 км.





Перехваченная головная часть ATACMS





По данным оружейных экспертов ТГ-канала «Военный осведомитель», при всех плюсах, в том числе стоимости одного комплекта в 40 тыс. долларов вместо 1 млн. за одну ракету ATACMS, полностью заменить баллистические ракеты для HIMARS американская управляемая бомба не может. Всё по причине куда меньшей дальности, ведь АТАКаМС способны были пролететь 300 км против 150 км у GLSDB и гораздо меньшей поражающей способности боевой части. Последняя у американской ракеты может быть от 160 до 560 кг.