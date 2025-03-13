Внешний дизайн машины остался прежним, зато салон китайцы улучшили.

В Китае Tank 300 с момента своей премьеры в 2020 году был достаточно известен из-за своей популярности у покупателей. Так на февраль 2025 года было продано порядка 350 тыс. машин. Но после прошлого лета темп продаж внедорожника заметно упал. Маркетологи компании GWM решили, что нужно с этим что-то делать и в качестве решения проблемы упавших показателей продаж посоветовали руководству обновить модель.

Идея специалистов по продвижению настолько выстрелила, что за 24 часа Tank 300 от 2025 года заказали 19 683 человека. Причем есть опция возврата машины в 3-суточный период. Не исключено, что часть покупателей по итогу откажутся от покупки. Тем временем услуга по бронирования платная и стоит 3 тыс. юаней, эквивалентных 35,8 тыс. руб.





Тэнк 300 от 2025 года

Что интересно, боссы компании решили сделать невозможным заказ авто больше чем один экземпляр в одни руки, привязав к покупке одной машины номер телефона и паспорт.

Автомобиль внутри КНР будет продаваться по цене от 2,4 до 3 млн. рублей. Для увеличения уровня продаж в коммерческой организации предусмотрели ряд бонусов: от пожизненного гарантийного срока обслуживания на мотор, плюсом, если покупатель выберет вариант машины с гибридным двигателем, то он получает бесплатный зарядный блок.

В качестве внешних изменений внедорожник перекрасили в бежевый цвет и убрали накладку с запасного колеса. У модельного ряда 2025 года увеличили колёсную базу до 2,75 метров.









Гораздо больше изменений произошло внутри Тэнка. Инженеры установили двухспицевый руль и перенесли рукоять КПП за рулевое колесо. Обновился и центральный дисплей до 14,6 дюймов. В интерьер вмонтировали два беспроводных зарядных блока 50 Вт и видоизменили кнопки управления. Поменялись и сиденья, получившие большие по размеру подушки.

В качестве силовой установки доступны три версии. Самая «слабая» – дизельный мотор мощностью 186 л.с. Средний вариант – это двухлитровый бензиновый двигатель 227 л.с. И, наконец, старшая «позиция» – это машина с гибридной силовой установкой суммарной мощностью в 408 л.с., состоящая из бензинового мотора и электродвигателя. Все машины новой линейки имеют автоматическую коробку передач и оснащены приводом на переднюю и заднюю ось.





"российская версия" Тэнка 300

Отметим, что в России для продажи доступна только бензиновая версия Tank 300 с мотором 220 л.с. и 8-ступенчатой коробкой передач «автомат». Базовая вариация в классе Adventure стоит от 4,5 млн. рублей. Самая дорогая City Premium до 5,01 млн. рублей.