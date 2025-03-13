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Madarator
Российское МО сообщило об освобождении города Суджи в Курской области
ВСУ готовились к долговременной обороне города, но все закончилось буквально за несколько дней.

   Российские войска контролируют суджанскую городскую агломерацию. Соответствующее подтверждение выпустила пресс-служба отечественного МО. Данный город российской Курской области ВСУ удерживали с августа 2024 года. Помимо единственного города, который украинская армия смогла взять под собственный контроль в прошлогоднем наступлении, украинским подразделениям пришлось оставить н.п. Меловой и Поодол.

   Напомним, что 8 марта штурмовые группы российских ВС для лучшей результативности атаковали позиции ВСУ сразу на нескольких ключевых направлениях приграничной территории Курщины. И уже через сутки после начала активной вазы боёв пала украинская оборона в поселении Лебедевка, расстояние от которой до Суджи около 10 километров. Для ускорения освобождения под удары артиллерии и боевых fpv-дронов попала колонна ВСУ, отступавшая из суджанской городской агломерации.



   Что очень интересно, успех прорыва стал отчасти возможен благодаря решению Украины не продлевать транзит российского газа через украинские земли в Европу, после чего магистральный газопровод, служащий до 1 января транспортировочным каналом, был использован для тайной заброски в украинский тыл штурмовой группы из нескольких боевых отрядов. По сведениям, напрямую представленным областным начальником Курщины Александром Хинштейном, операционная миссия «Поток» длилась шесть суток. За это время спецназ продвинулся внутри трубы на 14 км и добрался до городского сектора Суджи, буквально «телепортировавшись» внутри местной газоизмерительной станции.


Карта освобожденной Суджи


   Свой комментарий в отношении успеха курской наступательной операции и в частности освобождения Суджи, оставили в Кремле, назвав продвижение отечественных штурмовиков «хорошим». Так высказался о динамике БД Дмитрий Песков.


Источник: ТГ-канал "Военный осведомитель"

   Напомним, что бои на территории Курщины вспыхнули 6 августа. Максимальный результат ВСУ при этом ровнялся 1268 кв. км. К прошлому месяцу удалось установить российский контроль над 64% территории, ранее удерживаемой военными ВСУ.

   Площадь городской агломерации Суджи 434 га. От периметра Суджи до Курска 105 км, а до границы с Украиной примерно 8 км. На начало прошлого года в Судже жило почти 5 тыс. человек.

#суджа #сводки мо рф #суджанский район #сводки мо #освобождение суджи
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