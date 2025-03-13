В США аналогичная модель стоит 173 тыс. рублей.

В РФ в офлайн-магазинах начались продажи самой мощной видеокарты из линейки RTX 50xx. Конкретно речь идёт о модели Nvidia RTX 5090. Всего на прилавках находятся две разновидности графического адаптера, представленного фирмой Palit. Будут ли продаваться иные вариации, но от других производителей компьютерного железа, доподлинно неизвестно.

Так для заказа доступны карта Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC, которая отличается от референсной повышенными частотами, так и версия графического ускорителя без заводского разгона. «Флагман» от Palit в рознице продаётся от 359 999 руб. Цена на младшую видеокарту начинается от 349 999 рублей.









Напомним, что сердцем флагманской линейки является чип GB202-300, выполненный на Blackwell архитектуре. В блоке находится 170 потоковых процессоров и 21 760 CUDA-ядер. В качестве оперативной памяти используются 32 ГБ поколения GDDR7 на 512-битной шине. Последняя, благодаря своим характеристикам, обеспечивает поток данных до 28 Гбит/с. Среднее продолжительное энергопотребление видеокарты в виде TGP, указанное производителем, эквивалентно 575 ваттам. Поддерживаемая версия PCIe – 5.0x16. На ГА находится три разъема DP 2.1a и один HDMI 2.1.

Отметим, что продажи в мире RTX 5090 начались практически полтора месяца назад, когда на территории Соединенных Штатов различные онлайн и офлайн-магазины за флагман из линейки RTX 50xx просили от 1999 долларов или по курсу российского ЦБ 173 тыс. рублей.





режим DLSS включен





Что интересно, обзорщики топовые видеокарты пятитысячной серии встретили весьма прохладно: всё из-за невнятной и весьма противоречивой рекламной компании Nvidia, когда официальные представители позиционировали новое поколение собственных видеокарт как намного более мощное, чем видеокарты предыдущего поколения, «пообещав», что производительная мощь RTX 5070 будет практически равна RTX 4090. Но поняв, что за громкими словами должны последовать реальные доказательства, официальные лица корпорации мигом «забыли» про всё ранее сказанное, заявив буквально, что речь идёт об «обретении игровой мощности» только при включенном режиме DLSS 4, причем опция Multi Frame Generation доступна именно в картах пятитысячной линейки.





Сравнение поколений видеокарт серии RTX и их уровень доступности поддержки опций DLSS 4





Не меньше негодования у простых геймеров вызвал тот факт, что RTX 5080 оказалась всего лишь на 8% быстрее RTX 4080 Super в сравнении показателей игровой производительности, проведенной в Horizon Zero Dawn Remastered, Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2 без использования опции DLSS.