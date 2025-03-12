Украинские военные во что бы то ни стало пытаются заполучить сигналы, излучаемые радиосредствами российских ВС.

Украинские военные специалисты в постоянном режиме снабжают инженеров Соединенных Штатов, работающих в Пентагоне, информацией о боевых самолётах ВКС РФ. Дальше такие сведения напрямую внедряются в модернизационные процессы по улучшению радиоэлектронных блоков американского производства, информирует сетевой ресурс 19FortyFive.

Согласно статье от иностранных репортёров, украинские ВВС получили не только «голые» боевые машины F-16, а с радиоэлектронным оборудованием, несущим функции РЭБ и активной защиты под наименованием ALQ-131. Такие системы необходимы для выполнения особо важных миссий, главной целью которых является «стратегическое влияние».









По данным зарубежных корреспондентов, американские ВВС регулярно получают расширенные комментарии от лётчиков и инженеров украинской армии, касающиеся боевой работы радиоэлектронного модуля РЭБ на передовой. После получения обратной связи данный модуль адаптируется к новым вызовам. Помимо мнения по поводу работы блока активной защиты, американские специалисты получают «слепки излучений российской боевой авиации», записанные бортовым оборудованием F-16.









Как только американская сторона вносит необходимые изменения в работу модуля, российские инженеры проводят ответные меры, настраивая рабочую частоту радаров на иной диапазон. Дальше уже идёт ответный ход со стороны американцев, придумывающих следующую обновлённую прошивку для подвесного контейнера.

Известия о том, то Украина получила не просто F-16, а и необходимые для действия в современном боевом конфликте наборы оборудования, документально подтвердились при помощи свежих фото. Так в кадре запечатлен F-16 с управляемым ракетным вооружением класса «воздух-воздух» AIM-120, AIM-9, как и с «умными бомбами» GBU-39B SDB. Именно попавший в кадр американский самолёт ВВСУ и был оснащен подвесным блоком AN/ALQ-131. Теперь точно ясно, что легкий американский истребитель используется не только как воздушный перехватчик для сбития БПЛА и крылатых ракет, но и для нанесения ударов по наземным целям.









Ранее о том, что перед отправкой на Украину «Шестнадцатые» были обновлены, писал отечественный ТГ-канал «Военный осведомитель». Помимо модернизации AN/ALQ-131 были обновлены и блоки PIDS+ и ECIPS+.