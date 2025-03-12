Руководство компании осторожничает из-за резонансных событий, преследующих премьеру.

Сетевой ресурс Variety проинформировал кинематографическую общественность о смене подходов высших управленцев Disney, решивших снизить нездоровый накал вокруг собственных крупных проектов. Речь идёт об отмене ранее утвержденного формата премьеры «Белоснежки», когда по первоначальной задумке боссов фирмы мероприятие должно было пройти с большим количеством представителей разномастной прессы. Но вместо этого первый показ будет продемонстрирован буквально за закрытыми дверями и фильм увидят лишь сотрудники, участвовавшие в съемках и фотографы корпорации.

Как выяснили корреспонденты издания, представители Диснея переживают из-за повышенного уровня внимания к крупной новинке. Причем это внимание на 100% токсичное. Так сыгравшая Белоснежку актриса Рэйчел Зеглер, известная по кинофраншизе «Голодные игры» и «Вестсайдской истории», буквально прямо обвиняла оригинальную историю в «застарелости». Зеглер уверена, что классическая «Белоснежка» и идея о сильных женщинах находятся по разную сторону баррикад. Не понравилось Зеглер и то, что принц по сюжету буквально неотрывно следует за главной героиней. А вот зрители как раз винят актрису, считающие, что трудно представить логику создателей фильма, решивших вдруг сделать женского белокожего персонажа смуглым. «Досталось» и гномам: оные в экранизации сказки оказались сделаны при помощи компьютерных технологий.









Но и это буквально не всё: получившая роль «Злой королевы» израильская кинодива Галь Гадот, ставшая популярной в кинематографе как исполнительница ролей «Чудо-Женщины» и Жизель Яшар во франшизе «Форсаж», высказалась диаметрально противоположно против мнения Зеглер, озвучив свое видение на конфликт между Израилем и Палестиной. И тем самым настроила против себя представителей противоположного лагеря мнений.





Кадр из "Форсажа"





Сама Зеглер отметилась и критикой в отношении сторонников Дональда Трампа, когда последний проводил предвыборную компанию перед своей блестящей победой на выборах президента США в 2024 году. Позже актриса, получившая роль Белоснежки, принесла извинения.

Всё это в комплексе привело к тому, что трейлеры к фильму на Ютьюб отмечаются лишь удивительно большим количеством дизлайков. Так официальный трейлер-релиз набрал 1,5 «не нравится» против 53 тыс. «нравится».









Сам фильм в кинотеатре можно посмотреть 21 марта.