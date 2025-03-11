Вы можете оппонировать другим игрокам при помощи разрешенных аимбота, волхака или спинбота и иных "запрещенных" игровых механик.

Игровая студия Acmore Games начала продажи pvp-шутера Cheaters Cheetah с легальной возможностью использования «стрелковых читов». На выбор игрока классический «режим прозрачных стен»(волхак)*, спинбот** и аимбот***. Перечень спецсредств этими тремя читами не ограничивается.

Помимо радости от использования запрещенных во всех «нормальных» мультиплеерных шутерах методов игры, победитель матча имеет право объявить всем проигравшим бан.

Потенциальный покупатель, сделавший заказ на компьютерную игру до 20 марта, вправе рассчитывать на 20% скидки при покупке. Итоговая стоимость тогда снизится до 308 рублей. В качестве неполной русификации игры доступны русские субтитры.

Как пояснили авторы идеи, помочь в создании игры им решил экс-программист, чья специализация до недавнего времени была написанием кода для читерских программ.









Сам внутриигровой сюжет достаточно прост: вы – заключенный в исправительной колонии, где содержатся экс-читеры, сумевшие раскрыть себя в момент игры с использованием запрещенных программ, дающих заведомое игровое преимущество. И в качестве наказания вас сделали гепардом и принудили стать невольным участником игрового шоу.

На выбор перед стартом игры вы можете выбрать старт карты с режимом «разрешенные читы» – все игроки будут только с волхаком, либо «яростные читы» – все участники матча получают в распоряжение все читерские игровые механики, которые есть в Cheaters Cheetah. Если компанию на вечер найти не удалось, вы можете поиграть один против ботов.









* – Буквально просмотр сквозь стены. Такой режим доступен в случае взлома непосредственно игры, либо внедрения в графический драйвер. Так игровой сервер для повышения производительности на грубом уровне производит корректировку невидимых геймеров, а финализирует такой процесс Z-буфер графического адаптера. Проще говоря, оппонент выводится на видеокарту, но не отрисовывается. Но всё это верно для нормального режима, когда не используется волхак. В случае с последним есть несколько вариантов обхода. Дальше всех в противоборстве этому запрещенному приему пошла компания Asus, придумавшая драйвер, превращающий все игровые поверхности в полупрозрачные материалы. Но игровая общественность оказалась категорически против и в Асусе отказались от идеи. Также можно установить клиентский античит для блокирования или выявления волхака. Но опытные программисты, чья специализация – написание продвинутых читов, сумели обойти и это решение. Известно, что волхак есть не только для 3D-экшенов, но и для стратегий, где режим «сквозь стены» позволяет убрать «туман боя».

** – Spinbot представляет собой запрещенный алгоритм, вращающий персонажа игрока с небывалой скоростью, из-за чего со стороны непонятно, куда смотрит реальный игрок, управляющий моделью.

*** –Автоматически наводит игровой прицел на оппонента. Существуют варианты с возможностью ещё и автоматического открытия огня с коррекций сбивающегося от отдачи прицела или без таковой.