Теперь из-за дефицита боевых пилотов текущее состояние Королевских ВВС оценивается британскими военными экспертами как "удручающее".

Генералы и высшие военные администраторы британских Королевских ВВС находятся в активном поиске пилотов боевой и военно-транспортной авиации. Из-за попытки соответствовать так называемым стандартам инклюзивности, без работы остались мужчины-кандидаты с белым цветом кожи, которые хотели стать пилотами RAF. К марту 2025 года командующие местными ВВС убедились, что дискриминация соискателей оказалась неудачным начинанием.

Так по сообщениям корреспондентов Daily Mail, военная кадровая служба в большой спешке пытается восстановить на службе кандидатов, которым отказали при приеме на службу. Таким персоналиям предлагают снова собрать все документы и повторно пройти медицинскую комиссию с целью получить зачисление на один из учебных курсов пилотов.

Как выяснилось, в дефиците лётных кадров оказалось виновато руководство Военно-воздушных сил, решившего предоставить преимущество при поступлении на службу женщинам и представителям малых этнических групп. Что по мнению юридического отдела военных есть незаконный метод отбора кандидатов.

Теперь ситуация пришла к тому, что военным кадровикам уже без разницы какой возраст у соискателя, готовясь взять на службу уже и военных пенсионеров пожилого возраста. Самое главное, что такие потенциальные кандидаты располагают достаточным уровнем налётов.









На 2025 год в Королевских военно-воздушных силах ощущается 30% нехватка от лейтенантов до офицеров, руководящих эскадрильей. Когда репортёры DM обратились к военным, там не согласились с предоставленной статистикой, но отказались озвучить истинные цифры.

Как сиронизировал теневой министр ВС Марк Франсуа, у RAF много истребителей, только где взять для всех таких самолётов пилотов, которых днём с огнем не сыщешь в Великобритании.

Отметим, что в недавнем публичном выступлении премьер Кир Стармер обещал отправить на Украину самолёты британских ВВС, как и прибавить траты на военный бюджет в размере 2.5% национального ВВП.





Kirsty Moore – первая женщина-пилот в Red Arrows. Источник: ru-aviation.livejournal.com









Согласно официальному расследованию от 2023 года, в RAF оставили без работы на 100% незаконных основаниях 31 кандидата, принадлежащих к группе белых мужчин. После по решению суда им дали компенсационные выплаты. По итогу в руководстве ВВС признались, что появление 40% женщин-пилотов и представителей малых этнических групп к 2030 в качестве действующих пилотов совершенно нереалистичная идея.