Мощь армии Соединенных Штатов больше, чем совокупная военная сила всех 29 европейских государств.

В кулуарах американского правительства и коридорах американского парламента идут активные беседы о потенциальном выходе Соединенных Штатов из североатлантического альянса. Развод с НАТО ещё в 2024 году допускал Дональд Трамп. В 2025 году об этом постоянно напоминает сенатор от Республиканской партии Майк Ли. О том, что Североамериканскому государству не место в этом военно-политическом блоке неоднократно упоминал Илон Маск, занимающий должность руководителя департамента эффективности правительства, не по наслышке знающий о реальных расходах бюджета США на поддержание крупной военной организации в относительно надлежащем стоянии.

Отметим, что в прошлом году конгресс ещё в рамках действующей президентской каденции Джозефа Байдена предполагая, что в ноябре в ходе выборов победу может одержать не Камала Харрис, а именно Трамп, предусмотрительно проголосовал за закон, который запрещает любому американскому президенту выход из состава участников НАТО. Но советники по юридическим вопросам действующего главы Белого дома знают, что Трамп вполне может обойти ограничения законодательного акта от 2024 года, но пока он лишь старается действовать иным способом, обращаясь к европейским участникам с требованием добиться значимого увеличения оборонных трат. И если европейские союзники Штатов прислушаются ко мнению американского главы государства, то наверняка военный блок сохранит в своем составе Соединенные Штаты.









Тем временем в Европе действительно выражают искреннее беспокойство по поводу возможного выхода США из НАТО. Об этом рассказывается в публикации издания Corriere della Sera. Итальянские журналисты узнали во сколько обходится Пентагону сотрудничество с североатлантическим альянсом. Так на финансирование блока уходит от 4 до 15% бюджета американской армии. В цифрах это соответствует диапазону 35-135 млрд. долларов. И на март 2025 года Вашингтон содержит в качестве постоянных сил порядка 100 тыс. солдат и офицеров.









Интересные данные разместили Институт Брейгеля и Кильский институт мировой экономики. Согласно этому исследованию, возможности армии Североамериканского государства ощутимее серьезней, чем совокупная военная мощь всех 29 европейских государств.

Поэтому гипотетический выход США из НАТО – это без кавычек эпохальный вызов для ЕС. Так как сложно сказать сколько десятилетий и финансовых влияний понадобится европейцам, чтобы создать адекватную замену военной поддержки Штатов.