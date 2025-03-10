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Madarator
Украинские военные отступают из Суджи под ударами ВС РФ
Буквально за сутки оборона ВСУ на подступах к Судже рассыпалась.

Поставленные в крайнее недоумение известиями о доселе невиданном продвижении российских ударных групп через особо укрепленные позиции украинской армии, часть подразделений ВСУ решили отойти к Судже, пока не стало слишком поздно для такого вполне логичного маневра. Но момент выдвижения колонны заметили разведывательные БЛА армии РФ и подняли по связи в воздух российские бомбардировщики с умными КАБами, разрушившие путь отступления для колонны ВСУ, разбомбив мост высокоточными бомбами. После, по вставшим броневикам украинских ВС нанесли удары артиллерия и ударные коптеры российской армии.

Украинский танк перед поражением fpv-дроном ВС РФ

   А тем временем, украинские военные, успевшие ранее добраться до центра Суджанской городской агломерации, находятся в весьма трудном положении в Судже, контроль над которой со стороны ВСУ из-за потери критически важных оборонительных узлов на подступах к городу практически предрешен. Речь идёт о падении украинской обороны в населённых пунктах Малая Локня и Мартыновка, которые укреплялись украинскими подразделениями на протяжении долгих 6 месяцев. Но забегая вперед, удержание этих обширных укрепрайонов обернулось крахом оборонительных рубежей для ВСУ всего за сутки. Всё благодаря стремительному и мощному натиску со стороны ВС РФ сразу с нескольких направлений.

   Одновременно с падением Малой Локни отечественные штурмовики прорвались в женскую исправительную колонию № 11, которую в августе под превосходящим натиском ВСУ несколько долгих недель удерживали бойцы элитной 810-й бригады морской пехоты.

Кадры буксировки уничтоженного в ранних боях M1A1SA Abrams 47-й мехбригады ВСУ, пораженного российскими специалистами в районе Николаевки рядом с Малой Локней.

   Помимо Малой Локни и Мартыновки, штурмовые группы армии РФ взяли под контроль хутор Кубаткин. Последний мог пасть из-за рейда из подземной газовой трубе российского отряда, о чем написали многие западные медиа, либо в ходе быстрого продвижения передовых отрядов армии России после освобождения н.п. Мартыновка. Следующими в очереди на освобождение села Правда и Ивашковское, которые удержать со стороны для ВСУ практически не представляется возможным.

#всу #вс рф #искандер #курское направление #суджа #суджанский район #малая локня #мартыновка
Источник: vk.com
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