Редкоземельные минералы есть и у России, которая вполне согласна поставлять их и другие полезные ископаемые Вашингтону.

Вашингтон не перезапустит поставки военной техники и вооружений с боеприпасами для Украины, даже если договор о редкоземельных металлах с Киевом будет всё-таки подписан. Своим негативом в отношении перспектив вернуть военную поддержку Овального кабинета, как и снова получать в полном объеме важные разведывательные данные со стороны США для нужд украинской армии, делятся корреспонденты NBC News.

Репортёры от собственных источников в Белом доме узнали, что Трамп хочет получить не только подписанное соглашение с Украиной по запасам ископаемых украинского государства. И если Владимир Зеленский пойдет на попятную и разрешит собственному парламенту ратифицировать сделку по украинским редкоземам, как и сам подпишется под гипотетическим документом, 47-й президент Соединенных Штатов не удосужится разморозить военную и разведывательную помощь для Украины. Высшие украинские чиновники должны перейти от слов к делу и показать, что они действительно готовы двигаться в направлении мирного договора с Москвой. Показывая в рамках такого подхода и собственную готовность к компромиссам.

Таким видением Трамп поделился со своим ближайшим окружением, заверив, что для его «работоспособной сделки» по ископаемым Украины слишком мало для разморозки помощи Киеву.

Помимо сильного желания руководителя Белого дома увидеть устремления Украины к мирному договору, Зеленский должен продемонстрировать готовность организовать выборы президента у себя в стране, тем временем самоустранившись от участия в электоральной гонке за роль будущего главы Украины.

Именно ракеты для ЗРК Патриот являются одним из самых дефицитных боеприпасов для ВСУ

О том, чем грозит пауза в поставках вооружений украинской армии американского вооружения и разведывательной информации, рассказали и в The Wall Street Journal. Репортёры указали, что отрицательные последствия для ВСУ будут нарастать как снежный ком, значимо ухудшая оперативную обстановку на передовой за достаточно скромный временной срок. Тем более дело не только в нехватке снарядов и зенитных ракет для комплексов ЗРК Patriot, способных перехватывать баллистические и сверхзвуковые боеприпасы, но и в отсутствии запасных деталей для многих важнейших систем вооружения США, имеющихся в огромном количестве на вооружении ВСУ.