Американский президент порой довольно однозначно высказывается на актуальные политические темы. В особенности, насчёт Украины.

Руководитель Белого дома Дональд Трамп публично засомневался в текущей стойкости Украины, как государства, при условии, что американская военная поддержка не прекратится.

По мнению президента США судьба Украины не обязательно будет положительной. Такой был ответ получен журналистами канала Fox News, когда репортёры местного телевидения спросили 79-летнего политика о дальнейшей судьбе Украины в свете известий о прекращении военных поставок и остановки разведывательной информации для украинской армии. ВСУ получали детализированные данные не только с американских военных спутников, но и с гражданских аппаратов. Как и получали данные от агентурной, радиотехнической и радиоэлектронной разведки американских спецслужб.

В ходе этого же интервью Трамп вспомнил и про Владимира Зеленского. По мнению 47-го президента Соединенных Штатов, текущий украинский президент не склонен относиться к помощи вашингтонской администрации с благодарностью, хотя Пентагон и властная вертикаль США потратили на поддержку Украины не меньше 350 млрд. долларов. Все эти средства пошли на военную, гуманитарную, финансовую и медицинскую поддержку украинского государства.









А после разговора на повышенных тонах прямо под запись американской прессы 28 февраля, Трамп решил полностью прекратить военную поддержку ВСУ. Тем более после встречи в начале марта сам Зеленский не посчитал себя виноватым, как и не извинился публично перед представителями Соединенных Штатов.

После чего американский президент остановил помимо поставок вооружений и боевой техники, ещё и обмен разведывательными данными с украинскими чиновниками и военными. Сразу после заморозки военной и разведывательной помощи, в Вашингтоне назвали условия для перезапуска помощи: это не просто слова высших киевских чиновников о приверженности к миру и подписание редкоземельной сделки, а прямые шаги на пути к мирному договору Киева с Россией .

Тем временем корреспонденты NBC News узнали из собственных источников, что США не разморозят военные поставки для ВСУ и в случае достижения соглашения об украинских ископаемых Киева с Вашингтоном.