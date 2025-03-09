Потому что без разведывательных данных Вашингтона Украина практически сразу ощутила всю тяжесть собственного бытия.

В качестве эффективной контрмеры против текущей внешнеполитической позиции Дональда Трампа в отношении Украины, когда американский президент отдал распоряжение на ограничение разведывательных данных собственного государства для Киева, как и запретил Великобритании делиться с украинской армией разведывательными данными США, Лондон рассматривает идею о создании обновленной группы по обмену разведывательными сведениями – альянс «Четыре глаза». Публикация с таким посылом вышла из-под пера корреспондентов Daily Mail в британском оборонном ведомстве.

Американский политик, возглавляющий Штаты, располагая большими полномочиями, как один из глав действующего альянса «Пять глаз», состоящего из Североамериканского государства, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Канады, поставил на паузу передачу актуальных секретных данных Украине. О том насколько это опасное решение для украинской обороноспособности, с большой тревогой отметили британские военные аналитики. Иностранные оборонные эксперты на 100% уверены, что это сильнейший удар по стойкости Украины, которая может продержаться без физических поставок военной техники и вооружений США несколько календарных месяцев, но точно получит болезненные удары на передовой, если Вашингтон не отменит свое недавнее решение, действующее несколько последних нескольких дней, запрещающее официальным структурам и гражданским компаниям Североамериканского государства обмениваться данными разведки с Киевом. Отметим, что Украина получала не только данные, добытые при помощи классической агентурной работы, но и такие важные спутниковые снимки, как и данные радиотехнической и радиолокационной разведки, полученные при помощи дальних рейдов тяжелых БПЛА Global Hawk и дальних разведывательных самолетов Poseidon и Rivet Joint.









Как пояснили репортёры Daily Mail, в британском МО никто не говорит о выходе из организации «Пяти глаз», всё, что хочет Лондон, создать мини-группу внутри старого альянса с названием «Четыре глаза» с исключением США.

И хотя по публичным заявлениям официального представителя министерского кабинета Стармера о том, что Великобритания не собирается ради Украины разрывать долгие и глубоко скрепленные отношения с Вашингтоном в оборонительной и разведывательной областях, Лондон готов найти альтернативный способ поддержки Киева, если Штаты так и останутся приверженцами политики блокирования разведывательных сведений для нужд Украины.