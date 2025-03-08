Ранее западные СМИ рассказывали про полное отключение Украины от любых разведданных со стороны США.

США не остановили полностью передачу важных разведывательных данных украинским военным. ВСУ продолжают снабжаться информацией в оборонительных целях. Такими сведениями располагают журналисты американского канала Fox News, ссылающиеся на собственный осведомленный источник.

По данным информатора, Соединенные Штаты поставили на паузу снабжение украинских подразделений разведданными, необходимых для проведения атакующих операций .

Прокомментировал источник репортёров Fox News и период действий по ограничению ВСУ свежей оперативной информацией. По его мнению, Штаты не слишком долго будут выдерживать паузу в отношении собственного запрета для ВСУ: украинская армия начнет получать актуальную разведывательную информацию в ближайшие дни.









Отметим, что военное ведомство Североамериканского государства ограничило доступ Украине к своим разведданным в первых числах марта. Об этом рассказал руководитель ЦРУ Джон Рэтклифф.

Причем западные медиа считают, что поток информации от американской разведки не был перекрыт полностью, часть сведений продолжала отправляться украинскому командованию.