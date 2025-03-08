Без военной помощи Киев свободно может обойтись несколько месяцев точно, а без обмена разведданными получит серьёзный урон уже на третьи сутки.

Несколько сенаторов, входящих в Республиканскую партию Соединенных Штатов, обратились к президенту Дональду Трампу с требованиями о возобновлении военной поддержки для Украины со стороны Пентагона. Такие сведения приводят корреспонденты американского издания The Hill.

Так, обращение своих однопартийцев поддержал сенатор, представляющий Северную Каролину Том Тиллис. Соратниками по одноименной просьбе последнего оказались Сьюзан Коллинз, Тодд Янг и несколько других представителей партии, решивших себя публично не обозначать.

Как выразились конгрессмены, никто не отбирает у Трампа право на заморозку военных поставок для нужд Украины, но слишком долгая пауза проблематично скажется на текущем положении украинской армии. Сенаторы, помимо скорейшего восстановления военных поставок, хотят и срочную разморозку обмена разведывательными данными с Киевом.

Тиллис заявил, что пауза в военных поставках есть тот самый большой подарок для российской армии, которым на 100% пользуется Москва. Как заявил представитель штата Северная Каролина, он уповает на то, что блокирование военной помощи и архиважных данных для ВСУ не будет слишком долгим.





Не менее пессимистична в отношении недавнего решения о прекращении военной помощи Украине и сенатор Сьюзан Коллинз. Депутат считает, что сейчас слишком тяжелое время, чтобы останавливать военную поддержку для текущих нужд украинской армии даже на короткий временной промежуток.

Тем временем республиканец Тодд Янг высказался, что Трамп и Зеленский должны синхронизировать усилия и наконец добиться заключения сделки по редкоземельным запасам украинских подземных недр.

Самолёт-разведчик Посейдон





Помимо прекращения получения разведывательной информации от дронов Global Hawk и дальних самолётов-разведчиков армии США, Украина лишилась доступа к спутниковым снимкам не только от военной спутниковой группировки североамериканского государства, но и была отключена от сведений, добываемых гражданскими спутниками Штатов, информация от которых носит «двойной характер»: то есть такие данные необходимы как в сугубо гражданском направлении, так и в военной сфере. Такие сведения для Украины добывали специалисты компании Maxar.