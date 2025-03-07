Использование роботов позволяет проводить штурмовые операции с минимальным риском для операторов-людей.

Отечественные специалисты по военной робототехнике добились качественного роста в рабочих свойствах в своей продукции с релизом обновленного робота-сапера. Улучшение рабочих характеристик робототехнических комплексов разминирования удалось добиться благодаря регулярному использованию в зоне активных боевых действий такого робота. Такие сведения предоставил руководитель Международного противоминного центра ВС России Олег Крыжановский.

В беседе с журналистами ТАСС полковник рассказал, что на передовой в роли робота для разминирования выступает «Уран-6». Последний после активного участия в наступательных операциях получил ряд серьёзных усовершенствований: вырос уровень бронезащиты и повысилось качество радиосвязи. Благодаря инновациям робот будет лучше выполнять свою непосредственную работу в зоне повышенной угрозы.









Сам «Уран-6» необходим для создания проходов через минные поля большой площади, как и проведения процедуры по полному разминированию местности от легких взрывоопасных предметов. Но главной задачей для робота является борьба с противопехотными минами. Использование «Урана-6» позволяет операторам-саперам находиться на безопасном расстоянии от передового края, получив своеобразную защиту расстоянием от разлёта осколков сдетонировавших взрывоопасных объектов.

Старший офицер особенно подчеркнул, то для эффективной борьбы с противотанковыми минами российские конструкторы роботизированной бронетехники планируют выпустить тяжелый робот «Сталкер», для чего в отечественных НИИ проводятся соответствующие работы уровня НИОКР. Известно, что первая вариация «Сталкера» уже принимала участие в операции с тяжелыми условиями, разминируя участки заминированной местности в Авдеевке.









Напомним, что «Уран-6» относится к роботам с бронированием, управляемым дистанционно. Главной его задачей является освобождение земной поверхности от мин. Сам робот выполняет роль не только машины, непосредственно уничтожающей взрывоопасные предметы навесным оборудованием, но и способен находить до момента взрыва опасные объекты, после чего тип находки классифицируется. Для специального срабатывания мин «Уран-6» оснащен катками и плугами, запускающими взрыватель, установленный на минах, механическим контактом с минным детонатором.

И как писалось выше, помимо сбережения жизней личного состава в рамках действия в зоне особой опасности, перед определенной миссией на робота можно навесить различные блоки, необходимые для выполнения конкретной задачи – все благодаря наличию опции модульности в конструкции «Урана-6».