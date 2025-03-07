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Madarator
В ВНИИФТРИ внедрили новую линию для производства высокоточной российской электроники
Производство будет выпускать цифровые осциллографы.

   Специалисты ВНИИФТРИ организовали передовую линию для интеграции и связи между собой электронных блоков на печатных платах. Такие действия нужны для выпуска сложных электронных модулей. На новом производственном участке будут производить цифровые осциллографы универсального типа, имеющие пропускную полосу до 1 ГГц. Данные приборы необходимы персоналу, работающему с электроникой и радиотехникой, трудящемуся на ниве науки и выполняющему работу в промышленной сфере деятельности.

   Как пояснил руководитель местного опытно-производственного технического центра, работники данного ФГУП непрестанно проводят мероприятия по улучшению производственных процессов, в том числе методом установки автоматизированного оборудования. Благодаря этому качество выполняемых работ растёт, как и повышается уровень производственных циклов.  

   После усовершенствования линии, с последней будут сходить 40 тыс. готовых компонентов в час, что позволит создавать высокоточную электронику.

   Сам контроль осуществляется при непосредственном участии блока оптической инспекции, выполняемый автоматическим методом. Внедрение такой установки нивелирует неприятное влияние человеческого фактора, позволяя находить дефекты в проделанной работе. Что даёт гарантию на соответствие готовой продукции стандартам высокого уровня.

   На март 2025 года сотрудники ВНИИФТРИ проводят 5 опытно-конструкторских работ и внедряют в рамках текущих заданий 11 продуктов, затрагивающих радиотехническое направление.

#производство #производство электроники #новости рф #осциллографы #цифровые осциллографы
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