Основным покупателем российского янтаря является Китай, обрабатывающий минералоид в конечный коммерческий продукт.

Сотрудники Калининградского янтарного комбината приступили к добыче местного янтаря после вынужденной зимней паузы. Соответствующие мероприятия были организованы 4 марта на Приморском карьере. Согласно производственным планам на 2025 год необходимо получить 600 тонн продукта. Для добычи используется открытый карьерный способ. Сам янтарь находится от земной поверхности в пределах 40-50 метров, под поверхностными породами. Последние, экскаваторным способом извлекаются и складируются тут же. Такие мероприятия круглогодичные.

Сама добыча янтаря начинается с наступлением тепла, потому что в таких работах необходимо использование воды. В рамках получения доступа к янтарю создается конус при помощи экскаваторного оборудования. В дальнейшем на конус направляется плотный поток воды из гидромонитора. Дальше добытый материал по трубной подаче транспортируется в зону узла извлечения, где янтарь отделают от посторонних примесей, состоящих из породы.





Как пояснили на предприятии, в осенне-зимний период был выполнен ремонт мобильного и стационарного оборудования, необходимый для соблюдения планов добычи и снижения уровня потенциальных аварий в рамках последующей добычи.

Так за первую смену рабочие получили 1,11 тонны янтаря. В одном кубе породы содержится от полутора до двух килограммов камня. На сегодня зона добычи организована в южной части месторождения, где концентрация янтаря минимальна. Как только шагающий экскаватор начнет двигаться к северной части месторождения, доля янтаря на один кубический метр увеличится. Предполагается, что к августу 2025 года за сутки будет добываться примерно до 8,5-8,7 тонн за одну смену. Такими производственными планами поделился главный инженер КЯК – Александр Смирнов.

Готовая продукция из янтаря

Отметим, что местное Приморское месторождение занимает место крупнейшей в мире территориальной единицы с янтарем, где уровень запасов последнего находится в пределах 53 тыс. тонн, чего хватит на 100 лет регулярной добычи. Сам карьер стал функционировать в 1976 году, дав стране в первый год 47 тонн янтаря. В 2024 году удалось добыть 627 тонн.

И как особо подчеркнули в руководстве комбината, за 10 лет производственники смогли установить своеобразный рекорд: нарастив с 250 тонн добычи янтаря за год, до уровня в 600 тонн.