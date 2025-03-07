Киев критически зависит как от военных поставок Пентагона, так и от ценных разведданных, поставляемых многочисленными спецслужбами Соединенных Штатов.

Как только резонансные события, произошедшие 28 февраля 2025 года привели к публичным трениям между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, Украина и её военные остались без помощи, поставляемой Пентагоном. О непростых временах, наступивших для украинской армии в свете последних событий, рассказал репортёр канала CNN, сумевший получить комментарий от собственного источника.

Так, вчера действующий советник по нацбезопасности президента США Майк Уолтц рассказал, что Соединенные Штаты разморозят помощь для Украины, если Киев и Вашингтон начнут сближаться в рамках достижения мирных переговоров.

Тем временем в Москве склонны полагать, что передача украинской армии вооружений, это точно не то обстоятельство, которое ускорит наступление мира в отношениях между Россией и Украиной.









Назвали американские корреспонденты и какое именно вооружение получают украинские военные от Пентагона: артиллерийские снаряды классические, так и корректируемые, танки, БМП, БТР, бронеавтомобили, самоходные и обычные гаубицы, управляемые зенитные ракеты вместе с пусковыми установками Patriot и сопутствующим оборудованием. И, наконец, американская армия снабжает ВСУ пусковыми платформами РСЗО. Для MLRS и HIMARS Североамериканское государство также предоставляло снаряды и ракеты.





Различные типы управляемого вооружения для Хаймарс





Помимо физических пакетов военной помощи, выделение которых официальный Вашингтон поставил на паузу, Штаты перестали делиться с Киевом и разведданными, из-за чего бесполезными стали не только американские ракеты на службе в ВСУ, но и авиационные боеприпасы, передаваемые ВВС Украины Великобританией. Речь идёт о Storm Shadow.