Уход с российского автомобильного рынка Ситроен никак не помешал планам калужского завода по дальнейшему производству машин.

На бывшей производственной площадке «ПСМА Рус» в городской агломерации Калуги фирма «Автомобильные технологии» начала выпуск компактных внедорожников Rosva Motors, о чем уведомляют журналисты сетевого портала Motor.ru. По данным репортёров, первые машины уже поставили на учет в прошлом месяце.

Само фирменное наименование под названием Rosva Motors, как и логотип, прошли регистрационные процедуры в минувшем мае. На февраль 2025 года калужский автозавод производит кроссоверы российской сборки, основанные на модели Citroen C5 Aircross. В качестве логотипа на таких машинах приклеены шильдики RSV.









Изготовленные машины в первую очередь отправятся государственным организациям. В будущем предполагаются поставки для частных лиц, как и будет увеличен спектр выпускаемых моделей.

О том, что после официального ухода Ситроена отечественные производственники без работы не остались, ранее писали западные СМИ, в частности об этом информировали иностранные корреспонденты Reuters, ссылаясь на источники в отрасли. И хотя концерн Stellantis, которому принадлежит бренд Citroen, в апреле 2022 года полностью остановил собственное производство в России, ничто не помешало грамотным топ-управленцам РФ калужского автозавода заказать необходимые для сбора автомобиля готовые детали в дружественном России Китае.





Оригинальный Citroen C5 Aircross





На момент ухода из РФ в апреле 2022 года производственная площадка «ПМСА Рус» в Калуге насчитывала не менее 2000 специалистов и обычных работников.

Что интересно, благодаря интернациональности автомобильной отрасли, санкции, наложенные Западом на отечественный автопром, было возможно обойти: большинство крупных международных автопроизводителей имеют дочерние компании, размещенные, помимо западных государств и РФ, ещё и в Китае. А последний, как было написано выше, весьма дружественен с Москвой. Поэтому обход западных санкций легко реализуем и в рамках строгой западной Фемиды: роль импортера, например деталей для сборки машины, берет на себя завод из КНР, против которого не были введены санкции. И дальше фабрика из Китая передает детали в российскую фирму, которая берет в аренду условные производственные площади на одном из российских автозаводов. Таким образом продолжается выпуск иностранных моделей машин в России без нарушения санкционного режима, наложенного западными странами. Хотя по факту это тот же иностранный бренд, собранный в РФ.