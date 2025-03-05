Дональд Трамп как умелый переговорщик обернул пятничный конфуз Зеленского в свою сторону и намерен продавить Украину на более жесткие условия по договору на украинские подземные недра.

Руководитель Североамериканского государства Дональд Трамп намерен обернуть неудачу украинской стороны в рамках визита Владимира Зеленского в Вашингтон в собственную победу, пожелав теперь усиления собственных позиций США в потенциальной сделке по редкоземельным запасам Украины. О непростых перспективах для Киева, чье руководство крайне неудачно совершило внешнеполитический и экономический вояж на территорию Соединенных Штатов в минувшую пятницу 28 февраля рассказали репортёры канала CBS.

Журналисты указали, что Трамп решил поменять собственную позицию на фоне того, как украинский президент сделал новое предложение США по соглашению на редкоземельные элементы Украины, согласившись поставить подпись под потенциальной сделкой «в любое удобное время».









Согласно информированным источникам национального канала, финальное решение по запасам украинских недр еще не согласовано.

Напомним, что соглашение по редкоземельным запасам Украины должно было с самой высокой вероятностью быть подписано в конце февраля в прошлую пятницу. Но разговор на повышенных тонах прямо под софитами телекамер сорвал планы Штатов и Украины, из-за чего Владимир Зеленский досрочно завершил свой визит в США.