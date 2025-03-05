Это как минимум 11-й тяжелый дальний дрон американской армии, уничтоженный хуситскими повстанцами.

Американские военные лишились ещё одного отнюдь недешевого дальнего БПЛА разведывательно-ударной направленности, известного под собственным наименованием как MQ-9 Reaper. Успешный перехват осуществили участники войсковой группировки хуситов. Как проинформировали члены «Ансар Аллах», подразделения ПВО смогли в понедельник сбить дрон на территории Йемена в округе приморского региона Ходейда.

Журналисты ТГ-канала «Военный осведомитель» выложили видеокадры, демонстрирующие 11-ю успешную по счету атаку зенитной управляемой ракетой класса «земля-воздух».









Так как для записи видео использовался длиннофокусный теплоконтрастный модуль, американский дрон на кадрах отмечен как большое святящееся пятно, которое распадается на несколько фрагментов после точного попадания. Журналисты «РГ» предположили, что вооружением, сумевшим обезвредить высокой летящий дрон, был наземный комплекс Barq-1/2.









По данным хуситов за полтора года они сбили 15 «Жнецов», а в качестве доказательств выложили 11 отдельных видео, в которых есть кадры с 11-ю успешными сбитиями.