Самой уязвимой позицией в арсенале ВСУ считаются управляемые зенитные ракеты для "Пэтриот".

Текущих военных запасов, принадлежащих украинской армии, едва ли хватит на два месяца активных боевых действий, если чиновники Соединенных Штатов не отменят свое раннее решение о замораживании военной помощи для нужд Украины. Такое заявление сделал действующий советник главы национального оборонного ведомства Польши генерал Мечислав Бенек.

В своем обширном комментарии для местных корреспондентов канала Polsat высокопоставленный военный чиновник заявил, что у ВСУ на март 2025 года точно есть запасы вооружений и расходных материалов и их скорее всего хватит на 60 дней. Об этом рассказали отечественные журналисты из ТАСС.









Причем польский генерал сделал особый акцент на том, что самой слабой позицией в украинской армии является запас управляемых зенитных ракет для американских комплексов ЗРК «Patriot», способных сбивать сложные воздушные цели, в том числе высокоскоростные и летящие по высокой баллистической траектории. Именно таких кинетических перехватчиков в ВСУ ощущается дефицит и восполнить их кроме как из США, практически неоткуда.