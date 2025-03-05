Текущих военных запасов, принадлежащих украинской армии, едва ли хватит на два месяца активных боевых действий, если чиновники Соединенных Штатов не отменят свое раннее решение о замораживании военной помощи для нужд Украины. Такое заявление сделал действующий советник главы национального оборонного ведомства Польши генерал Мечислав Бенек.
В своем обширном комментарии для местных корреспондентов канала Polsat высокопоставленный военный чиновник заявил, что у ВСУ на март 2025 года точно есть запасы вооружений и расходных материалов и их скорее всего хватит на 60 дней. Об этом рассказали отечественные журналисты из ТАСС.
Причем польский генерал сделал особый акцент на том, что самой слабой позицией в украинской армии является запас управляемых зенитных ракет для американских комплексов ЗРК «Patriot», способных сбивать сложные воздушные цели, в том числе высокоскоростные и летящие по высокой баллистической траектории. Именно таких кинетических перехватчиков в ВСУ ощущается дефицит и восполнить их кроме как из США, практически неоткуда.