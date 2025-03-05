ЕС готов заменить украинским военным спутниковую связь Starlink в случае отключения последней для ВСУ американским правительством.

ЕС готов заменить украинским военным спутниковую связь Starlink в случае отключения последней для ВСУ американским правительством. Но заменить получится лишь к 2030 году при удачном развертывании собственной системы связи. Такие данные предоставил участник Еврокомиссии Том Ренье.

Европейский чиновник объяснил, что Starlink вполне заменим, но на 100% сделать прямо сейчас это не получится: связь посредством европейской спутниковой группировки IRIS 2 будет организована лишь к 2030 году. Есть шанс, что получится поддержать связь между украинским командованием и передовыми частями ВСУ при помощи GovSatCom – системы объединенной связи, сопрягающей в единую сеть спутники членов европейского объединения. Соответствующие слова Ренье сказал в рамках выступления в Брюсселе.









Напомнил представитель ЕК и об уведомлении Киева о существовании соответствующих разработок.

Тем временем аналитики ТГ-канала «Военный осведомитель» считают, что обе европейских системы связи на момент 2025 года не жизнеспособны: потому что едва ли 300 терминалов заменят несколько тысяч терминалов Starlink.