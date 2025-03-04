Критическое отношение и здравая логика помогут избежать необязательного финансового урона.

Сотрудники полиции из управления по борьбе с цифровым мошенничеством российского МВД написали несколько советов для отечественных покупателей, решивших купить продукцию в цифровом пространстве. Такие рекомендации спасут от потери финансовых средств в случае выхода на магазины, организованные кибермошенниками.

Во-первых, необходимо тщательно подходить к отзывам, размещенным на сайте продавца товара или услуги. Например, 100% позитивных отзывов свидетельствует о самом высоком шансе, что такие комментарии покупателей были накручены. Лучше всего найти отзывы на сторонних проверенных сервисах. Например, Яндекс. Карты или 2ГИС, либо на сетевых агрегаторах отзывов.

Во-вторых, при помощи специализированных порталов проверить дату регистрации домена сайта, в отношении которого у потенциального покупателя появились сомнения. В случае регистрации буквально пару месяцев назад или ранее нужно бить тревогу.









В-третьих, большое подозрение должны вызвать изображения товаров, взятые с других сетевых ресурсов и магазинов, как и украденные тексты. Для этого достаточно скачать изображение с вызвавшего подозрение онлайн-магазина и вставить его в специализированный поиск. Если найдется совпадение, то вы должны серьёзно обеспокоиться.

И, в-четвертых, платеж должен осуществляться не на банковские реквизиты физического лица, а посредством безопасных систем онлайн-перевода.

Не стоит забывать, что реальный продавец, заинтересованный в последующем сотрудничестве, всегда уточняет детали получения своего товара. Мошенники же практически всегда спешат, так как для них важно прежде всего скорейшее завершение сделки с быстрым денежным переводом со стороны покупателя.