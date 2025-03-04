Данная сумма будет потрачена дополнительно к 65 млрд. согласованных еще при Джо Байдене.

Тайваньский технологический гигант TSMC хочет потратить ешё 100 млрд американских долларов на производство чипов в США. Об этом заявил руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп сегодняшним днем в рамках разговора с председателем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Напомним, что продукцией тайваньской компании пользуются Intel, Apple, Nvidia. Руководство компании объявило об идее инвестировать в три производственных сектора на территории Североамериканского государства порядка 65 млрд. долларов. Это стало известно после заявлений предыдущего президента Джозефа Байдена, рассказавшего о предоставлении субсидий для этой иностранной компании.

Отметим, что на землях штата Аризона завод коммерческой организации начал в режиме конвейера выпускать 4-нм чипы.

Причем по информации журналистов Associated Press те 100 млрд. долларов, о которых в совместном выступлении уведомили Дональд Трамп и Си Си Си Вэй, это дополнительное финансирование к байденовским 65 млрд.

Дополнительно подчеркнем, что именно в эпоху царствования коронавируса фабрики по изготовлению чипов во вне Соединенных Штатов перестали работать, из-за чего сильно уменьшился выпуск автомобилей и запустился маховик инфляции. Что крайне негативно отразилось не только на экономике США, но и на мировой.